Lübeck - Drägerwerk Q1-Quartalszahlen: Umsatz gesunken - Margen und Ergebnis rückläufig - Aktiennews Die Drägerwerk AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) hat im ersten Quartal 2018 den Auftragseingang währungsbereinigt gesteigert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...