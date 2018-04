Zur Wochenmitte stand der DAX gehörog unter Druck. Am Mittwoch notierte er zeitweise bei 12.300 Zählern und damit rund 200 Punkte unter Wasser. Dank der Wall Street konnte sich der deutsche Leitindex aber am Abend wieder erholen. In der Spitze schnupperte er an der 12.500-Punkte-Marke. Doch der Auftakt am heutigen Handelstag ist schon wieder bescheiden.

