Daimler wird für das Zuspätkommen auch noch belohnt

Der chinesische Markt wird für Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) immer wichtiger. Auch deshalb versuchen die Schwaben gerade auf der Auto China 2018 Messe in Peking mit dem Luxus-SUV Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury für staunende Gesichter zu sorgen. Anderswo könnte die Begeisterung abflachen. Das ist aber halb so wild.

Am Freitag wird Daimler seinen Bericht für das erste Quartal 2018 vorlegen. Dabei hatte das DAX-Unternehmen Investoren bereits auf ein weniger starkes Geschäftsjahr 2018 vorbereitet. Schließlich muss sehr viel Geld in die Entwicklung von Zukunftstechnologien gesteckt werden. Das drückt auf die Ergebnisse. Die vielen angekündigten Elektroautos bauen sich nicht von selbst. Außerdem liefen die Autoabsätze in Europa nicht mehr ganz so rund wie zuletzt. Wie gut, dass Daimler China im Blick hat.

