Pressemitteilung der EYEMAXX Real Estate AG:

EYEMAXX in fortgeschrittenen Verhandlungen über Beteiligung an ViennaEstate Immobilien AG und strategische Partnerschaft

* Beteiligung von 14 Prozent an ViennaEstate gegen Sacheinlage des B2C-Bauträgergeschäfts in Österreich und Deutschland sowie drei bestehender kleinteiliger EYEMAXX B2C-Bauträger Projekte in Österreich

* EYEMAXX wird künftig als "preferred partner" Planungs- und Entwicklungsdienstleister bei ViennaEstate B2C-Projekte in Deutschland und Österreich umsetzen, ohne eigene Mittel zu investieren

* Erhöhung der regelmäßigen Einnahmen bei EYEMAXX durch Entwicklerhonorare und die Beteiligung an ViennaEstate erwartet

* EYEMAXX fokussiert sich bei eigenen Immobilienprojekten konsequent auf großvolumige Immobilienprojekte für den Globalverkauf an eine institutionelle Zielgruppe sowie für den Eigenbestand

Die EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) beteiligt sich mit 14 Prozent an dem österreichischen Immobilienunternehmen ViennaEstate Immobilien AG ("ViennaEstate"). Der Kaufpreis ...

