Bonn - Am US-Kapitalmarkt setzte sich gestern der Zinsanstieg fort, so die Analysten von Postbank Research.Die Rendite 10-jähriger Treasuries habe sich um 4 Basispunkte auf 3,02% erhöht. Damit habe sie auf Tagesschlussbasis erstmals seit Ende 2013 die Marke von 3% übersprungen. Der deutsche Rentenmarkt habe sich von der US-Entwicklung anders als an den Vortagen nicht sonderlich beeindruckt gezeigt. 10-, 5- bzw. 2-jährige Bundesanleihen seien mit Renditen von 0,64%, 0,00% bzw. -0,54% im Vortagesvergleich nur wenig verändert aus dem Handel gegangen. Der Markt warte hier augenscheinlich auf die heutige EZB-Sitzung. Die Analysten von Postbank Research würden zwar nicht davon ausgehen, dass die Sitzung wesentliche neue Erkenntnisse liefere. Angesichts der angespannten Marktsituation könnte aber schon ein falsches Wort Draghis auf der Pressekonferenz für Turbulenzen sorgen. Dies spreche wiederum dafür, dass der EZB-Präsident seine Worte umso sorgfältiger auswählen werde. (26.04.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...