Diesel-Krise? Schadensersatz-Forderungen in Milliarden-Höhe? Personal-Turbulenzen an der Konzernspitze? Das alles trifft die Geschäfte von Volkswagen kaum. Der weltgrößte Autobauer ist solide in das laufende Jahr gestartet, hat dabei die Erwartungen aber nicht ganz erfüllt. Die VW-Aktie setzt sich dennoch an die Spitze der Tagesgewinner im DAX.

Den vollständigen Artikel lesen ...