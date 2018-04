Die US-Bank JPMorgan hat Orange SA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Resultate des Telekomkonzerns im ersten Quartal seien gut, schrieb Analystin Nawar Cristini in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Es gebe dennoch Licht und Schatten. So seien die Umsätze auf dem Heimatmarkt Frankreich stärker als erwartet ausgefallen, doch der Geschäftsbereich Unternehmensdienste sowie das Spaniengeschäft hätten enttäuscht./ck/la Datum der Analyse: 26.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0055 2018-04-26/11:28

ISIN: FR0000133308