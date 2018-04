Schwarzach am Main - Südzucker (ISIN DE0007297004/ WKN 729700) hat seine Aktionäre bereits auf schwierige Zeiten eingestimmt, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Dass die Prognose so düster ausfallen würde, damit habe aber wohl niemand gerechnet. Der Konzern kalkuliere im laufenden Geschäftsjahr mit einem operativen Gewinnrückgang auf 100 bis 200 Mio. Euro (2016/17: 440 Mio. Euro). Die Markterwartungen hätten bei mehr als 400 Mio. Euro gelegen. Entsprechend verschnupft habe die Börse reagiert - und die Analysten. Kepler Cheuvreux etwa habe das Kursziel für Südzucker von 15,00 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "reduce" belassen. Die jüngste Gewinnwarnung habe seine pessimistische Einschätzung des europäischen und globalen Zuckermarktes bestätigt, so Analyst Anton Brink. Ein Investment in eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000LB1TPA9/ WKN LB1TPA) der LBBW erfordere daher trotz 15 Prozent Puffer eine gewisse Portion Mut. (Ausgabe 16/2018) (26.04.2018/alc/n/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...