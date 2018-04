Vom Timing her ist es fast perfekt. Die Sixt Leasing SE platziert eine neue 4-jährige Anleihe am Markt. Diese hat ein Volumen von 250 Millionen Euro und soll mit 1,50 % pro Jahr verzinst werden. Die Anleihe ist mit einer Mindeststückelung von 1.000 Euro Privatanleger-freundlich und deshalb auch an dieser Stelle zu diskutieren.

Kann Sixt Leasing von den Sixt-Zahlen profitieren?

Was das Platzierung-Timing angeht, so dürfte insbesondere der starke Quartalsbericht der Muttergesellschaft ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...