Hamburg - Die Kapitalmarktzinsen haben ihren Anstieg zuletzt fortgesetzt, so dass die zehnjährigen US-Treasury-Renditen - erstmals seit Anfang 2014 - über die Marke von 3% geklettert sind, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die zweijährigen T-Notes würden mit knapp 2,50% ebenfalls höher rentieren. Auch bei den langfristigen Bundesanleihen sei ein Renditeanstieg zu beobachten gewesen, während die kurzfristigen sich weiterhin recht unbeeindruckt zeigen würden. Der Zinsanstieg sei ausgelöst worden durch einen höheren Ölpreis, der sich über zunehmende Inflationserwartungen in den Zinsniveaus widergespiegelt habe. Von konjunktureller Seite seien unterschiedliche Signale gekommen: Der ifo-Geschäftsklimaindex sei im April das dritte Mal in Folge gesunken, was grundsätzlich als Wendepunkt interpretiert werde. Dagegen hätten sich die vorläufigen Einkaufsmanagerindices für die Eurozone stabilisiert, für Dienstleistungen seien sie sogar leicht gestiegen.

