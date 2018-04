Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Baar (Schweiz) (pta023/26.04.2018/12:20) - Baar, 26. April 2018 - Der Verwaltungsrat der OpenLimit Holding AG (ISIN CH0022237009) hat heute die Durchführung einer Kapitalerhöhung im Umfang von EUR 1'081'932.8112 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre beschlossen. Das Aktienkapital der Gesellschaft wird durch die Ausgabe von 3'710'332 neuen Inhaberaktien von CHF 8'210'287.80 auf insgesamt CHF 9'323'387.40 erhöht. Von diesen insgesamt neuen 3'710'332 Aktien werden 2'748'336 neue Aktien gegen Verrechnung mit Forderungen gegenüber der Gesellschaft in Höhe von EUR 801'414.7766 und 961'996 neue Aktien gegen Bareinlagen in Höhe von EUR 280'518.05 ausgegeben. Entsprechend sinkt nach Durchführung der Kapitalerhöhung der Stand der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber Kreditoren und Fremdkapitalgebern um EUR 801'414.7766. Die neuen Aktien sind beginnend mit dem Geschäftsjahr 2017 dividendenberechtigt. Die neuen Aktien wurden von ausgewählten Investoren gezeichnet und sollen prospektfrei zum Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.



Rechtliches: Die Inhalte dieser Mitteilung dienen ausschliesslich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren der OpenLimit Holding AG dar. Die OpenLimit Holding AG übernimmt keine Haftung für Verluste mit Aktien der OpenLimit Holding AG, die in irgendeinem Zusammenhang mit dieser Mitteilung oder den bereitgestellten Informationen gebracht werden könnten.



(Ende)



Aussender: OpenLimit Holding AG Adresse: Zugerstrasse 74, 6341 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Björn Templin Tel.: +41 41 560 1020 E-Mail: ir@openlimit.com Website: www.openlimit.com



ISIN(s): CH0022237009 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



