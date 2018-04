Hamburg - Seitwärtsbewegung in den letzten zwei Wochen: Der iBoxx pendelt um die 45 Basispunkte, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Auch die CDS-Indices iTraxx und CDX würden sich aktuell unentschieden in Bezug auf eine klare Trendrichtung geben. Nicht dargestellt hätten die Analysten den Volatiliätsindex VIX, der in den letzten zehn Tagen einen leichten, aber andauernden Anstieg von 15 auf 18 Punkte verzeichnet habe.

