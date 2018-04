Gute Zahlen - und doch geht es abwärts. Obwohl der Stahlhändler Klöckner & Co für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2018 augenscheinlich gute Ergebnisse lieferte, ging es in der Folge an der Börse rasant abwärts. Um mehr als 9 Prozent verloren die Papiere am Mittwoch zwischenzeitlich, letztlich gingen die Aktien mit einem Abschlag von 5,35 Prozent aus dem Handel. Der Abwärtstrend hielt zunächst auch am Donnerstag weiter an.

Gewinnprognose wurden leicht erhöht

Dabei ist es auf den ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...