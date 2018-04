Der Goldpreis entwickelt sich aktuell wieder leicht zurück. Nachdem vor einer Woche die Hoffnung bestand, der Rohstoff könnte sich aus seiner Seitwärtsspanne herausbewegen, muss nun geschaut werden, dass der Kurs nicht aus der Spanne nach unten fällt.

Seit mehreren Wochen bewegt sich der Goldpreis in einer Seitwärtsbewegung, die von 1320 $ bis 1355 $ reicht. Es gab in dieser Phase zwar immer wieder Ausbruchsversuche, die allerdings wiederholt scheiterten. Vor allem in der letzten Woche ... (Björn Pahlke)

