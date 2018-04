Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Bislang haben die Zuschauer von "Schlag den Henssler" entschieden, welcher Kandidat gegen Steffen Henssler antritt. Jetzt müssen die Kandidaten ran! Elton schickt die drei Herausforderer zu Beginn der Show in ein Qualifikationsspiel. Wer beweist Durchhaltevermögen und Köpfchen und darf gegen Henssler antreten? Der Gewinner kämpft in bis zu 15 weiteren Spielen um 250.000 Euro - am 5. Mai live auf ProSieben. "Wir sind sofort im Wettkampfmodus, so mag ich das! Der Beste gewinnt - und das allererste Spiel wird zum alles entscheidenden Auftaktspiel für die Kandidatinnen oder Kandidaten", sagt Moderator Elton.



Elmar Paulke kommentiert die Spiele bei "Schlag den Henssler". Als Music-Acts mit dabei: Revolverheld ("Immer noch fühlen"), Newcomerin Sigrid ("Strangers") aus Norwegen und Bebe Rexha ("Meant to be").



"Schlag den Henssler" am 5. Mai 2018, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben



Hashtag zur Show: SdH



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion: Susi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822 Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2