Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für MTU von 150 auf 142 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Ein jahrelanger Rückenwind von den Wechselkursen dürfte in den beiden kommenden Jahren zu einem Gegenwind werden, schrieb Analyst Charles Armitage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Durch den Anstieg des Euro zum US-Dollar von 1,17 auf 1,23 sinke der faire Wert der Aktien des Herstellers von Flugzeugmotoren./bek/tih Datum der Analyse: 26.04.2018

ISIN: DE000A0D9PT0