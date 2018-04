Bad Marienberg - Die IMMOFINANZ (ISIN AT0000809058/ WKN 911064) hat zwei weitere Retail Parks ihrer Marke STOP SHOP eröffnet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit umfasst das STOP SHOP-Portfolio bereits 72 Standorte mit rund 500.000 m² vermietbarer Fläche in acht Ländern. Die beiden neuen Immobilien befinden sich in den serbischen Städten Po?arevac (7.200 m²) und Vr?ac (8.250 m²). Beide Standorte sind zu 100% vermietet. Zu den Mietern zählen unter anderem LC Waikiki, Reserved, Sinsay, CCC, Deichmann und DM.

