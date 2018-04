(NEU: Details zu IPO Springer Nature)

=== Springer Nature AG & Co. KGaA Erstnotiz: 09.05.2018 Branche: Wissenschaftsverlag Unternehmenssitz: Berlin Segment: Prime Standard Zeichnungsfrist: 26. April bis 8. Mai 2018 Bookbuildingspanne: 10,50 bis 14,50 Euro Emissionsvolumen: bis zu 1,6 Milliarden Euro (inkl. Greenshoe), bestehend aus 113 Millionen neuen Aktien aus Kapitalerhöhung (Volumen bis zu 1,2 Milliarden Euro) und bis zu 19 Millionen Aktien aus Bestand des Altaktionärs BC Partners Unternehmensbewertung: zwischen 3,2 und 4,4 Milliarden Euro Greenshoe: bis zu 13,2 Millionen Aktien aus Bestand des Altaktionärs BC Partners Konsortialführer: JP Morgan und Morgan Stanley als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner Konsortialmitglieder: BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Suisse, Goldman Sachs und Societe Generale als Joint Bookrunner Börsensymbol: SPG ISIN: DE000SPG1003 Nfon AG (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: 09.05.2018 Branche: Cloud-Telefonsysteme Unternehmenssitz: München Segment: Prime Standard Zeichnungsfrist: 25. April bis 8. Mai 2018 Bookbuildingspanne: 15,60 bis 19,60 Euro Emissionsvolumen: insgesamt bis zu 138 Millionen Euro bzw bis zu 8,846 Millionen Aktien; bestehend aus bis zu 50 Millionen Euro bzw 3,21 Millionen Aktien aus Kapitalerhöhung sowie bis zu 5,64 Millionen Aktien der Altaktionäre (inklusive Greenshoe) Unternehmensbewertung: 200 bis 239 Millionen Euro Greenshoe: bis zu 1,15 Millionen Aktien Bekanntgabe Emissionspreis: 08.05.2018 Konsortialführer: Berenberg als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner Konsortialmitglieder: Baader Bank und ODDO BHF als Joint Bookrunner ISIN: DE000A0N4N52 WPKN: A0N4N5 STS Group AG (Portfoliounternehmen der Mutares AG) Erstnotiz: für 2018 angekündigt Branche: Nfz-Zulieferer - Herstellung von SMC-, Wärmedämmungs- und Akustikkomponenten Unternehmenssitz: Hallbergmoos Segment: Prime Standard Emissionsvolumen: Rund 50 Millionen Euro aus Kapitalerhöhung sowie Umplatzierungvon Aktien aus Bestand der Mutter Mutares Konsortialführer: Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner Konsortialmitglieder: Mainfirst Bank als Joint Bookrunner. ISIN: DE000A1TNU68 WPKN: A1TNU6 Takko Fashion Erstnotiz: möglicherweise bereits im 2. Quartal 2018 Branche: Modeeinzelhandel Unternehmenssitz: Telgte Knorr-Bremse AG Erstnotiz: eventuell Sommer oder Herbst 2018 Branche: Bremssysteme für Schienen- und Nutzfahrzeuge Unternehmenssitz: München Unternehmensbewertung: geschätzt rund 8 Milliarden Euro Konsortialführer: voraussichtlich Deutsche Bank, JP Morgan und Morgan Stanley ISIN: DE0007292104 WPKN: 729210 Home24 (Großaktionär: Rocket Internet) Erstnotiz: eventuell Frühsommer 2018 Branche: Onlinemöbelhandel Unternehmenssitz: Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt 400 bis 500 Millionen Euro ISIN: DE000A14KEB5 WPKN: A14KEB Homes & Holiday AG Erstnotiz: "vor der Sommerpause" 2018 Branche: Franchise-Immobilienmakler für Ferienimmobilien Unternehmenssitz: München Segment: m:access der Münchener Börse Unternehmensbewertung: geschätzt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich Konsortialführer: GBC AG und der GBC Kapital GmbH ISIN: DE000A2GS5M9, junge Aktien: DE000A2LQ108 WPKN: A2GS5M, junge Aktien: A2LQ10 Novomatic Erstnotiz: eventuell 2018 (ursprünglich 2. Halbjahr 2017) Branche: Glücksspieltechnik Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich Biontech (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: 2018 oder 2019 Branche: Biotechnik Unternehmenssitz: Mainz FCR Immobilien AG Erstnotiz: "2018 oder später eine mögliche Option" Branche: Kauf und Betrieb von Fachmarkt- und Einkaufszentren Unternehmenssitz: München E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft Erstnotiz: 2018 Branche: Batteriespeicher-Lösungen Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein) Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen Euro 1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications) Erstnotiz: 2018 oder später Branche: Software Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa Holding, der u.a. Karstadt gehört) Erstnotiz: 2018 oder bis Mitte 2019 Branche: Sport-Handelsgeschäfte Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro Volkswagen Truck & Bus GmbH (VW-Nfz-Sparte) Erstnotiz: Börsengang Option, grundsätzlich ab 2019 möglich Branche: Nutzfahrzeuge Unternehmenssitz: Wolfsburg Digital Commerce (Bereich von Prosiebensat1) Erstnotiz: eventuell bis Frühjahr 2019 Branche: E-Commerce (u.a. Vergleichsportal Verivox, Partnerbörse Parship) Unternehmenssitz: München Vibracoustic (Tochter des Freudenberg-Konzerns) Erstnotiz: Börsengang ist Option, in keinem Fall bereits 2018 Branche: Schwingungstechnik mit Lagern, Federn und Dämpfern für Pkw und Lkw Unternehmenssitz: Darmstadt Erwin-Hymer-Gruppe (EHG) Erstnotiz: Börsengang ist Option Branche: Wohnwagen und Wohnmobile Unternehmenssitz: Bad Waldsee Aurelis Real Estate GmbH & Co. KG Erstnotiz: offen Branche: Gewerbeimmobilien Unternehmenssitz: Eschborn OD-OS GmbH (Beteiligung des Risikokapitalgebers MIG) Erstnotiz: offen Branche: Medizintechnik Unternehmenssitz: Teltow Westwing Home & Living GmbH (Großaktionär: Rocket Internet) Erstnotiz: offen Branche: Online-Möbelhändler Unternehmenssitz: München Awin AG (gemeinsame Tochter von Axel Springer und United Internet) Erstnotiz: offen Branche: Affiliate-Marketing (Zusammenbringen von Werbetreibenden und Werbeträgern im Internet) Unternehmenssitz: Berlin ISIN: DE0005002497 WPKN: 500249 Wintershall Dea (nach geplanter Fusion von Wintershall und Dea) Erstnotiz: frühestens Frühjahr 2020 Branche: Öl und Gas Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg Ottobock Erstnotiz: nach 2020 Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro ===

- alle Angaben ohne Gewähr

DJG/smh/kla/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2018 08:28 ET (12:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.