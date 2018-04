Die Norsk Hydro Aktie hat ihre Erholung in dieser Woche deutlich korrigiert und wie bereits berichtet prallte sie dabei an der Korrekturtrendlinie ab. Grund für die abgebremste Erholung dürfte hauptsächlich der erneut eingebrochene Aluminium-Futures-Preis sein. Dieser ist alleine in der aktuellen Woche um fast 12 % gefallen, nachdem er noch in den vergangenen zwei Wochen um 20 % gestiegen war. Die Gründe für diese Kapriolen habe ich ebenfalls bereits in einigen vorhergehenden Beiträgen erwähnt. ... (David Iusow)

