Die NordLB hat Grand City Properties mit "Halten" und einem Kursziel von 19,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Immobiliengesellschaft habe 2017 die Mieteinnahmen und den operativen Gewinn gesteigert, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das Nettoanlagevermögen und die Dividende seien gestiegen. Allerdings spiegele der erfreuliche Kursverlauf die gute Geschäftsentwicklung wider./bek/la

Datum der Analyse: 25.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN LU0775917882

AXC0347 2018-04-26/15:39