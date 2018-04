Die NordLB hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Die ohnehin schwach erwarteten Kennziffern seien angesichts der Aussagen zur neuen Strategie in den Hintergrund gerückt, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der neue Vorstandschef Christian Sewing habe den Traum der Bank begraben, sich dauerhaft als Global Player im Investmentbanking zu etablieren zu können. Sein Strategieschwenk und die Auswahl der Top-Manager signalisierten hingegen eine Rückkehr zu den Wurzeln des fast 150 Jahre alten Geldhauses./edh/bek Datum der Analyse: 26.04.2018

