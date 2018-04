Halle (ots) - Der Führungswechsel bei Halloren wird vom Anteilseigner Katjes heftig kritisiert. "Wir halten Herrn Coenen für eine Fehlbesetzung, weil er über keinerlei Süßwaren- oder Food-Erfahrung verfügt. Stattdessen wird weiter kaputtsaniert", sagte eine Sprecherin von Katjes International der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe).



Das Schoko-Unternehmen aus Halle will nach Verlusten die komplette Führungsmannschaft auswechseln. Unter anderem räumt der langjährige Vorstandschef Klaus Lellé seinen Posten. Ab 1. Mai wird der Sanierungsexperte Ralf Coenen das Unternehmen als Alleinvorstand führen. Der 56-Jährige kommt vom Beratungsunternehmen Taskforce aus München. Der Halloren-Großaktionär Charlie Investors, der 75 Prozent der Firmenanteile hält, hat sich für die Einsetzung von Coenen stark gemacht. Das Süßwaren-Unternehmen Katjes aus Emmerich am Rhein hält 11 Prozent der Halloren-Aktien.



