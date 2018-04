Ein Gastbeitrag von Michael Borgmann, Technischer Analyst und Journalist bei der BoerseGo AG.

Kursstand Covestro: 75,78€ Legende für benutzte Abkürzungen im Chart/Text:

GD (gleitender Durchschnitt), BB (Bollinger-Band), ZE (Zeit-Einheit), RL (Rücklauf) U/W (an den orangen Linien = Unterstützung/Widerstand), Alarm (charttechnisch hoch relevante Marken, nach deren Bruch die Kurs/Trend-Richtung unmittelbar drehen oder sich stark beschleunigen kann)

Chart-Historie: Die noch junge Kursgeschichte war bislang eine Erfolgs-Story und gipfelte, bedingt durch die starken Kursanstiege seit 10/2015, mit der Aufnahme in den Dax am 19. März 2018. In der Spitze legte die Aktie von ihren Tiefs um fast 300% zu, was im Januar/Februar 2018 zu einem Doppel-Top geführt hat.

Monats-Chart: Januar/Februar/März 2108 brachten eine fiese Trendumkehr-Formation mit sich, der Kurs tendierte in der Folge gen SMA20 und hat diesen inzwischen fast erreicht, EMA10 wurde diesen Monat erstmalig seit Anfang 2016 wieder unterschritten.

Wochen-Chart: Erst zum zweiten Mal in der gesamten Kurs-Historie fiel der Kurs diese Woche aus dem unteren Bolling er-Band und näherte sich dabei ebenfalls zum erst zweiten Mal der Ichimoku-Wolke an, der Kurs handelt unterhalb aller wichtigen gleitenden Durchschnitte.

Tages-Chart: Im Tages-Chart ...

