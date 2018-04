Die Papiere der Lufthansa sind am Donnerstag nach Quartalszahlen und Prognosen für das Gesamtjahr der Fluggesellschaft auf den tiefsten Stand seit Oktober 2017 gefallen. Mit einem Abschlag von 6,76 Prozent auf 23,88 Euro lagen sie am Nachmittag abgeschlagen am Ende des Dax . Der Leitindex stand zeitgleich knapp im Plus.

