FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens hat eine dauerhafte Lösung für die Leitung des US-Geschäfts gefunden. Barbara Humpton wird die Geschäfte in der für den Münchener DAX-Konzern wichtigen Region leiten. Die Managerin, die seit 2011 bei Siemens beschäftigt ist, werde die Stelle per Juni 2018 antreten, teilte die Siemens AG mit. Den Posten hatte bisher Siemens-Vorstand Lisa Davis kommissarisch inne.

"Barbara Humpton kennt unser gesamtes Portfolio bestens. Davon werden wir profitieren, da unser Geschäft in den Vereinigten Staaten weiter wachsen soll", wird Davis in der Mitteilung zitiert. Bisher leitet Humpton den Bereich Siemens Government Technologies, der die Geschäfte mit US-Behörden in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Automation und Marine abwickelt.

Siemens beschäftigt in den USA 50.000 Mitarbeiter an mehr als 60 Fertigungsstandorten. Vergangenes Jahr erzielte der Konzern in den Vereinigten Staaten einen Umsatz von 23,3 Milliarden US-Dollar.

April 26, 2018 09:40 ET (13:40 GMT)

