Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Facebook nach Zahlen von 205 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Online-Netzwerk habe im ersten Quartal einmal mehr ordentlich abgeschnitten, schrieb Analystin Heather Bellini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz der Kontroverse um die Weitergabe von Nutzerdaten an die Firma Cambridge Analytica gebe es keine Anzeichen für nachlassende Werbeeinnahmen - diese hätten die Konsensschätzungen ebenso übertroffen wie das Ergebnis je Aktie (EPS)./gl/la Datum der Analyse: 26.04.2018

ISIN: US30303M1027