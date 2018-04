Hannover - Grand City Properties-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB: Michael Seufert, Analyst der NORD LB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Grand City Properties-Aktie (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) auf. Der Immobilienspezialist habe im Geschäftsjahr 2017 eine dynamische Steigerung sowohl der Mieteinnahmen als auch des operativen Ergebnisses verbucht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

Den vollständigen Artikel lesen ...