Tagesausblick für 27.4.: Dollar hilft dem DAX. Conti und Daimler im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Nach einem verhaltenen Auftakt zogen die Aktienindizes in der zweiten Tageshälfte deutlich an. Ein Katalysator war die EZB. Der Chef der europäischen Notenbank hält an der lockeren Zinspolitik fest und gab keinen Hinweis auf das Ende der lockeren Geldpolitik. Der weitere Rückgang des Euro/US-Dollar und die Stabilisierung am Anleihenmarkt halfen vor allem den deutschen Titeln zusätzlich. Der Euro/US-Dollar hat die Unterstützung bei 1,219 US-Dollar nun unterschritten!

Morgen stehen einige Unternehmensdaten und erste Schätzung zum US-BIP für Q1 im Kalender. Zudem lädt unter anderem Continental zur Hauptversammlung.

Unternehmen im Fokus

AMD stieg nach starken Quartalszahlen zweistellig. Die Deutsche Bank verbuchte ein überraschend schwaches Ergebnis für Q1 und verkündet erste drastische Maßnahmen. Die Deutsche Lufthansa revidierte die Wachstumsprognose für 2018 leicht nach unten und löste damit einen Kursrückgang auf EUR 24,30 aus. Facebook lieferte trotz Datenschutzproblemen ein starkes Ergebnis für Q1. Die Aktie sprang daraufhin kräftig nach oben und markiert ein neues Monatshoch. Wirecard markierte ein neues Allzeithoch.

Morgen werden unter anderem Airbus, BBVA, Chevron, ExxonMobil, Renault und Sanofi Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal vorlegen. Bei den deutschen Unternehmen stehen unter anderem Daimler, Deutsche Euroshop und Fuchs Petrolub mit ihren Daten im Fokus. Derweil laden Merck und Continental zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für April

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbr.-Vertrauen Euro-Zone, April

USA - BIP Q1, erste Schätzung

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen, April

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 12.590/13.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.200/12.280/12.350/12.460 Punkte

Der DAX konnte die gestrigen Verluste heute wieder mehr als wettmachen und schob sich wieder in die 12.460/12.590 Punkterange. Die Lage bleibt dennoch etwas labil. Viele Käufer werden warten bis die obere Begrenzung nach oben durchbrochen ist. Bis dahin besteht das Risiko einer Konsolidierung bis 12.350 und im weiteren Verlauf bis 12.200 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2018 - 26.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.04.2012 - 26.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Inline-Optionsscheine auf den DAX Index für Spekulationen, dass der Index in der vorgegebenen Range bleibt.



Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro untere Knock-Out-Barriere in Punkten

obere Knock-Out-Barriere in Punkten finaler Bewertungstag DAX HX0QH3 6,57 11.200 12.800 17.05.2018 DAX HX0EB7 9,09 11.700 13.200 17.05.2018 DAX HX16DF 6,81 8.400 12.800 17.05.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.04.2017; 17:32 Uhr



Der maximale Rückzahlungsbetrag liegt bei jeweils EUR 10. Wird eine der Barrieren tangiert verfällt das Papier jedoch wertlos.

