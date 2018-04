Das bankenunabhängige Research-Haus SRC Research bestätigt die Kaufempfehlung und das Kursziel von 2,2 Euro für Warimpex . Das Unternehmen den Geschäftsbericht 2017 veröffentlicht und konnte über das beste Ergebnis seit dem IPO in 2007 berichten und plant an die Aktionäre eine Dividende von 6 Cent auszuschütten, nachdem es in den letzten Jahren keinerlei Dividendenzahlung gab. Mit den Verkäufen der Hotels habe das Unternehmen seine Bilanz und Finanzposition deutlich verbessert. Die Verbindlichkeiten des Unternehmens seien im Laufe des zurückliegenden Geschäftsjahres um rund 134 Mio. Euro verringert worden und die Eigenkapitalquote konnte von 12% auf 32% enorm verbessert werden, schreiben die Analysten. Der EPRA NNNAV des...

