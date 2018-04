Hi Technological Plastic Industries PLC: Aktuelles zur Börsennotierung der Hi Technological Plastic Industries PLC an einer europäischen Börse DGAP-News: Hi Technological Plastic Industries PLC / Schlagwort(e): Sonstiges Hi Technological Plastic Industries PLC: Aktuelles zur Börsennotierung der Hi Technological Plastic Industries PLC an einer europäischen Börse 26.04.2018 / 20:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. London, 26. April 2018 - Der Prozess zur Notierungsaufnahme der Hi Technological Plastic Industries PLC an einer europäischen Börse verläuft planmäßig. Die beauftragte Kanzlei ist überzeugt, dass das Verfahren zur Notierungsaufnahme im dritten Quartal 2018 abgeschlossen sein wird.Als Bestandteil der Voraussetzungen bekam das Unternehmen nun den LEI-Code zugeteilt: 254900RLLTRK25L6R254. Ein Legal Entity Identifier (Akronym: LEI) ist eine global eindeutige Kennung für eigenständige Rechtsträger im Finanzmarkt, die dazu dient, jeden Vertragspartner und jede Finanztransaktion weltweit eindeutig zu identifizieren. "Wir freuen uns, dass der komplexe Vorgang zur Notierungsaufnahme bisher wie geplant verläuft", sagt Rana Kashaf Shahzad, Vorstandsvorsitzender von Hi Technological Plastic Industries LLC. "Nach dem Abschluss wird dies substanziellen Shareholder Value schaffen." Über das Unternehmen Hi Technological Plastic Industries PLC ist die Holding der operativen Gesellschaft Hi Technological Plastic Industries LLC mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE). Gegründet in 2013 stellt HTPI Recyclinggranulat aus Kunststoffen wie LDPE und HDPE/LDPE sowie PVC-Rohre her. Die Produktionskapazität beträgt 300 Tonnen/Tag. Hauptabsatzmarkt sind die VAE, aber die Produkte werden auch weltweit exportiert, unter anderem nach Pakistan, Indien, China, Hong Kong und in ostafrikanische Länder. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 14,3 Mio. Euro und erwirtschaftete ein Bruttoergebnis von 2,3 Mio. Euro. 26.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 680055 26.04.2018

