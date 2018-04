Bayer kämpft gegen das Verbot zweier Pflanzenschutz-Präparate, die Schuld am Bienensterben tragen sollen. Und könnte ein größeres Gut verspielen: seinen Ruf.

An einem frühen Januartag dieses Jahres steigen blaue Luftballons mit dem Bayer-Kreuz in den Himmel von Monheim, einer Kleinstadt zwischen Leverkusen und Düsseldorf. Bürgermeister Daniel Zimmermann ist gekommen, um zusammen mit Bayer-Managern ein Band zu zerschneiden. Es gilt, den Neubau eines Gewächshauses zu feiern. 60 Bayer-Mitarbeiter können hier in 133 Laborkammern testen, wie neu entwickelte Pflanzenschutzmittel auf Insektenschädlinge an verschiedenen Pflanzen wirken.

Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Tageslängen und Temperaturverläufe lassen sich individuell steuern. 45 Millionen Euro hat der Neubau gekostet.Dann ergreift Dirk Backhaus, Vorstandsmitglied in Bayers Agrarsparte CropScience, das Wort. Der Chemiker schlägt einen weiten Bogen. Irgendwann ist er beim Thema Populismus und der zunehmenden Polarisierung der Gesellschaft angekommen. Die Akzeptanz der modernen Wissenschaft sei gefährdet, findet Backhaus und spricht von "emotional geführten Kampagnen".

Bayer steht da gerade mächtig unter Beschuss. Spätestens, seit eine Studie von Krefelder Insektenforschern eine Welle der Empörung ausgelöst hat. Seither ist das große Insektensterben nicht nur ein Verdacht, es ist Realität, wissenschaftlich bestätigt. Der Entomologische Verein Krefeld, der eine der weltweit wenigen Langzeitstudien abgeliefert hat, wies für das Naturschutzgebiet Orbroicher Bruch zwischen 1989 und 2013 einen Rückgang der Insektenpopulation um mehr als 75 Prozent nach. Studien in anderen Regionen kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Wildbienen, Hummeln, Libellen, Schmetterlinge, Falter und Mücken sind verschwunden - wegen ihrer Pestizide und Insektizide stehen Konzerne wie Bayer nun unter Rechtfertigungsdruck.

Je leiser das Summen in den Wiesen, desto lauter tobt daher nun der Streit um die Deutungshoheit über die Ergebnisse. Es ist eine Debatte um die Ursachen des Verschwindens der Biene und die Bedeutung der wirtschaftlich rationalisierten Landwirtschaft. Wie viel Chemie darf sein? Und wie viel Nachhaltigkeit muss sein? Für Bayer geht es wohl um einen dreistelligen Millionenbetrag, die der Verkauf der verdächtigen Insektizide jedes Jahr einbringt. Das Unternehmen bringt nun Juristen, Forscher und PR-Berater in Stellung. Und gerät doch zunehmend in die Defensive. Selbst Großaktionäre fordern ein Umdenken.Bayer will die Debatte daher mit neuen Akzenten auffrischen. Im neuen Gewächshaus will der Konzern zeigen, wie sinnvoll seine Pflanzenschutzmittel wirken. Es geht um die Zukunft der Nahrungsmittelversorgung. Ohne Insektizide seien bei manchen Pflanzen leicht 20 Prozent der Ernten gefährdet. Und ein generelles Bienensterben gebe es ohnehin nicht, argumentiert Bayer.

Tatsächlich nahm - den Imkern sei Dank - die Zahl der Honigbienen in Deutschland zuletzt sogar zu. Der massive Rückgang betrifft vor allem Wildbienen; 52 Prozent der heimischen Bienenarten sind vom Aussterben ...

