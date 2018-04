CFRA hebt Linde auf 'Hold' - Ziel hoch auf 182 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Linde nach Quartalszahlen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 170 auf 182 Euro angehoben. Die Resultate hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Ahmad Halim in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen des Herstellers von Industriegasen hätten von niedrigeren Kosten profitiert.

Independent Research senkt Covestro auf 'Halten' - Ziel 85 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat Covestro nach Zahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 105 auf 85 Euro gesenkt. Trotz eines Rekordquartals habe der Chemiekonzern den Ausblick nur bestätigt, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Credit Suisse senkt Klöckner & Co auf 'Neutral' - Ziel 13 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Klöckner & Co nach Zahlen für das erste Quartal von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 15 auf 13 Euro gesenkt. Analyst Michael Shillaker ist nun vorsichtiger für das zweite Halbjahr des Stahlhändlers. Angesichts des bisherigen Ausmaßes bei den Stahlpreiserhöhungen in diesem Jahr dürfte weiterer Rückenwind von dieser Seite eher begrenzt sein, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht vorerst kaum unternehmensspezifische Kurstreiber.

DZ Bank hebt United Internet auf 'Kaufen' - Fairer Wert 63 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat United Internet von "Halten" auf "Kaufen" nach einer geänderten Bewertung hochgestuft und den fairen Wert von 58 auf 63 Euro angehoben. Eine wesentliche Annahme sei, dass die Beteiligung an dem Telekommunikationsanbieter 1&1 Drillisch in seine Zielbewertung einfließt, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la

Citigroup startet Siemens Healthineers mit 'Buy'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Siemens Healthineers mit "Buy" und einem Kursziel von 38,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Hersteller von Medizintechnik sei beim strukturellen Wachstum führend, schrieb Analyst Martin Wilkie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Branche kennzeichne sich durch hohe Eintrittsbarrieren und Oligopole aus. Im vergangenen Jahrzehnt hätten es keine bedeutenden neuen Unternehmen in diese Märkte geschafft.

Berenberg startet Deutz mit 'Hold' - Ziel 9,20 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat Deutz mit "Hold" und einem Kursziel von 9,20 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Motorenbauer sei gut positioniert, um von der starken Dynamik der Endmärkte zu profitieren, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Da sich der Aktienwert seit 2016 aber bereits verdreifacht und damit den Leitindex SDax weit hinter sich gelassen habe, dürften sämtliche Kurstreiber bereits eingepreist sein, erklärte der Experte sein neutrales Votum.

NordLB startet Grand City Properties mit 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat Grand City Properties mit "Halten" und einem Kursziel von 19,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Immobiliengesellschaft habe 2017 die Mieteinnahmen und den operativen Gewinn gesteigert, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das Nettoanlagevermögen und die Dividende seien gestiegen. Allerdings spiegele der erfreuliche Kursverlauf die gute Geschäftsentwicklung wider.

DZ Bank senkt fairen Wert für Lufthansa auf 24 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa nach Quartalszahlen von 28 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Bei der Tochter Eurowings habe die Integration zusätzlicher Kapazitäten nach der Insolvenz von Air Berlin belastet, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Netzwerk-Airlines und das Frachtgeschäft hätten sich gut entwickelt.

DZ Bank fairen Wert für Deutsche Bank auf 13,50 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank nach Quartalszahlen und Aussagen zur Strategie von 13,60 auf 13,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Quartalsergebnis sei schwach, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die neue Strategie sei nachvollziehbar, sie dürfte jedoch zunächst mit weiter sinkenden Erträgen einhergehen.

Citigroup senkt Ziel für Siemens auf 133 Euro - 'Buy'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Siemens auf 133 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Aktien des Industriekonzerns handelten mit einem Abschlag von 19 Prozent zum Sektor der Industriegüterhersteller, schrieb Analyst Martin Wilkie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält sie deshalb für ziemlich fehlgepreist. Sollten sie diesen Abschlag nicht aufholen, müssten die Münchener möglicherweise weitere Beteiligungen verkaufen.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0458 2018-04-26/21:35