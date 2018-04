Gestern war die Stimmung um die Bitcoin Group noch deutlich schlechter als am heutigen Tag. Jetzt scheint sich der Wert wieder auf den Weg nach oben zu machen. Denn die Aktie gewann am Donnerstag immerhin fast 2 % hinzu und könnte nun wieder Kurs auf eine wichtige Obergrenze nehmen. Im Detail: Die Aktie schaffte es, sich deutlich oberhalb der Untergrenze von 40 Euro zu etablieren. Damit habe der Wert wieder reelle Chance, den drohenden Kursrutsch abzuwenden, so die Auffassung von charttechnischen ... (Frank Holbaum)

