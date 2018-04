Die angesehene Community würdigt den Beitrag des Unternehmens zu Open Source

Alibaba Cloud, der Cloud-Computing-Bereich der Alibaba Group, hat bei den MySQL Community Awards 2018 die Auszeichnung für den "Corporate Contributor" bekommen. Damit wird der Beitrag des Unternehmens zum MySQL-Ökosystem, der weltweit beliebtesten Open-Source-Datenbank, gewürdigt. Die Auszeichnung, die zu Beginn der Woche auf der Konferenz Percona Live im kalifornischen Santa Clara präsentiert wurde, bedeutet eine weitere Anerkennung für den weltweit tätigen Anbieter von Cloud-Services.

Mit der Auszeichnung wurden die Beiträge von Alibaba Cloud zu den Open-Source-Communities und die Bemühungen des Unternehmens für die Stärkung von Entwicklern auf der ganzen Welt in den letzten Jahren gewürdigt. Heute laufen mehr als einhunderttausend MySQL-Instanzen über die Dienste für relationale Datenbanken von Alibaba Cloud unter dem Namen "ApsaraDB for RDS."

Dies ist das zweite Mal, dass Alibaba den begehrten Preis von der MySQL-Community erhalten hat. Im Jahr 2015 war die Alibaba Group das erste Unternehmen in Asien, das zum WebScaleSQL Contributor ernannt wurde neben Facebook, Google, Twitter und LinkedIn. Die Auszeichnung ist eine Initiative "von der Community, durch die Community und für die Community." Die Gewinner werden von einer unabhängigen und vielfältigen Gruppe von MySQL-Mitgliedern ausgewählt.

"Alibaba Cloud ist der Urheber von AliSQL, einem kostenlosen, auf dem Open-Source-Prinzip beruhenden MySQL-Zweig. Beide verwenden Patches von verschiedenen Mitwirkenden und stellen Alibaba Clouds eigene Patches im entsprechenden Maßstab für den MySQL-Server bereit. Diese sind innovativ und disruptiv. Alibaba Cloud hat eine Investition in MariaDB vorgenommen, die zweifellos dazu beitragen wird, dass das MySQL-Ökosystem wettbewerbsfähig bleibt und weiterhin erfolgreich ist", ließ MySQL in einer offiziellen Erklärung verlautbaren.

Im März letzten Jahres wurde Alibaba Cloud Platinsponsor der MariaDB Foundation und Unterstützer des Zusammenschlusses von AliSQL-Patches in MariaDB. Im September leitete Alibaba eine Investition in MariaDB in Höhe von 27 Mio. USD, um die Arbeit an der Entwicklung von Open-Source-Datenbanklösungen und neuen Technologien zu unterstützen.

Hong TANG, Chief Architect von Alibaba Cloud, sagte: "Als langjähriger Mitwirkender bei MySQL und anderen Open-Source-Communities hat Alibaba Cloud eine Unternehmenskultur gefördert, in der unsere Teams ermutigt werden, von sich aus bei verschiedensten Open-Source-Projekten mitzuwirken: entweder durch das Weitergeben von Erfahrungen oder durch die Unterstützung Anderer bei der Lösung von Problemen. Wir denken, dass dies für Open Source wirklich die Essenz der Entwicklung ausmacht: Jeder kann sowohl als Lehrer als auch als Schüler jeweils auf dem Wissen des Anderen aufbauen. Wir leisten kontinuierlich Beiträge zur Fehlerbehebung und zur Optimierung von Patches für MySQL und andere Open-Source-Communities. So sorgen wir dafür, dass unsere Technologie auch weiterhin inklusiv bleibt."

Seit 2011 ist die Alibaba Group aktiv am Aufbau von Open-Source-Communities beteiligt. Die Zahl der Projekte steigt dabei jedes Jahr. Derzeit gibt es bei Alibaba mehr als 150 laufende Open-Source-Projekte.

Alibaba Cloud hat aktiv in globalen Open-Source-Communities mitgearbeitet. Das Unternehmen wurde zu Beginn diesen Monats "Gold"-Mitglied der Cloud Foundry Foundation und trat 2017 der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) als "Platin"-Mitglied sowie der Linux Foundation als "Gold"-Mitglied bei.

Für weitere Informationen über die Open-Source-Projekte von Alibaba Cloud klicken Sie bitte hier.

Über Alibaba Cloud

Alibaba Cloud (www.alibabacloud.com), der 2009 gegründete Cloud-Computing-Zweig der Alibaba Group, gehört laut Gartner zu den drei größten IaaS-Anbietern weltweit und ist laut IDC der größte Anbieter von öffentlichen Cloud-Diensten in China. Alibaba Cloud stellt Unternehmen weltweit ein umfassendes Paket von Cloud-Computing-Diensten zur Verfügung, auch Händlern, die Geschäfte auf Marktplätzen der Alibaba Group betreiben, Startups, Kapitalgesellschaften und Regierungsorganisationen. Alibaba Cloud ist der offizielle Cloud-Servicepartner des Internationalen Olympischen Komitees.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180426006887/de/

Contacts:

Alibaba Group

Jowie Law, +86 136 2571 9035

yukman.lym@alibaba-inc.com

oder

Alibaba Group

Yinan Qian, +86 186 0004 0770

yinan.qyn@alibaba-inc.com