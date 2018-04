FRANKFURT (Dow Jones)--Salzgitter und Aurubis waren am Donnerstag im nachbörslichen Handel gesucht, nachdem beide Unternehmen am frühen Abend vorläufige Eckdaten zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und dabei ihre Jahresziele erhöht hatten. Salzgitter wurden bei Lang & Schwarz am Abend 4 Prozent höher gestellt, Aurubis gewannen 1,5 Prozent.

Unter den Nebenwerten wartete überdies Steico mit Zahlen auf, die gut ankamen. Die Aktie stieg um 3 Prozent.

Bayer wurden gegen den Trend 0,1 Prozent niedriger getaxt. Der Konzern hatte mitgeteilt, dass er im Zuge der geplanten Übernahme von Monsanto weitere Crop-Science-Geschäfte an die BASF verkauft.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.568 12.500 +0,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2018 16:32 ET (20:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.