Hannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - Irootech, ein führender chinesischer Anbieter der Plattform für das industrielle Internet der Dinge (Industrial Internet of Things/IIoT), gab heute bekannt, dass es die Präsenz seiner globalen IIot-Plattform auf dem europäischen Markt erweitert hat. Auf der Hannover Messe 2018 unterzeichnete Irootech Kooperationsvereinbarungen mit internationalen Partnern, um sein IIoT-Ökosystem in Europa zu formieren.



Bei einer Abschlussfeier, die auf der Hannover Messe stattfand, unterzeichnete Allen Liang, der Präsident von Irootech, die Vereinbarungen zur IIoT-Kooperation zusammen mit Martin Knötgen, CEO von Putzmeister, Christoph Hoch, CEO der Munich Reinsurance Company, Region Greater China, und Cristoff Martin, CMO von Telenor Connexion.



Technologiefachleute von Honeywell nahmen ebenfalls als Partner von Irootech an der Feier teil.



Der erste europäische Kunde von Irootech ist Putzmeister, ein weltweit renommierter Hersteller von Betonpumpen. Um die Leistungen seiner Maschinen zu optimieren, entwickelt Putzmeister das sogenannte Machine Cockpit, das auf Rootcloud basiert. "Zusammen mit unserem Partner Irootech sind wir in der Lage, unseren Kunden Maschineninformationen in Echtzeit zu bieten, was Ausfallzeiten reduziert, die Maschinenauslastung verbessert und sogar Maschinendiebstahl verhindert. Außerdem ist es dank der Konnektivität unserer Maschinen für Putzmeister möglich, die für unsere Kunden bereitgestellten Dienstleistungen neu zu gestalten und zu verbessern. Insofern können wir bei Putzmeister dank der Technologie von Irootech unsere Unternehmensvision verwirklichen: Innovative Lösungen anbieten, die echte Werte schaffen", sagte Herr Knötgen.



Irootech arbeitet mit mehreren erfahrenen und renommierten Partnern zusammen, um das Design für sein Cloud-Ökosystem weiter voranzubringen. Der Partner des Unternehmens für Cloud-Dienste ist Amazon Web Services (AWS) und das norwegische Unternehmen Telenor Connexion ist Irootechs Partner für Telekommunikationsdienste. "Wir sind äußerst zufrieden, dass wir einen so guten Start mit so exzellenten Partnern realisieren konnten", sagte Allen Liang. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden von dieser Kooperation nur profitieren können. Mit diesem kooperationsbasierten Ökosystem ist Irootech in der Lage, für seine Kunden eine noch bessere Service-Erfahrung bereitzustellen." Seth Ryding, Leiter der Region - APAC bei Telenor Connexion, erklärte, dass die beiden Unternehmen einen gemeinsamen Hintergrund in Bezug auf die Gerätevernetzung teilen, was ein solides Fundament darstelle, um in neue vertikale Märkte vorzudringen und neue Werte für Kunden zu schaffen. Christoph Hoch führte weiter aus: "Irootech verfügt über starke IoT-Fähigkeiten und die offene Plattform, die zur Befähigung der Partner entlang der gesamten Wertschöpfungskette beiträgt, stellt einen zentralen Faktor für die Unternehmenslösungen dar."



Mehr als 400.000 Geräte aus 42 Branchen sind mit der Rootcloud vernetzt. Irootech setzt sein umfangreiches Know-how in den Bereichen Big Data, künstliche Intelligenz, Blockchain, virtuelle Realität und weitere innovative Technologien ein, um den Betrieb sicherer und effizienter zu machen. Rootcloud-Kunden erhalten sichere Dienste der höchsten Qualität, die außerdem alle gesetzlichen Anforderungen des europäischen Markts erfüllen.



Globalisierung ist der Entwicklungstrend für industrielle Internet-Plattformen. Mit dem neuen Modell des industriellen Internets der Dinge kann man nicht nur die Vernetzung aller Dinge realisieren, sondern auch die Produktionseffizienz und die Zuverlässigkeit von Unternehmen im Industriesektor erheblich steigern, den Aufbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit fördern und eine für alle Beteiligten erfolgreiche Entwicklung für die Branche voranbringen. "Wir stellen unsere Dienste jetzt weltweit bereit und wir verfügen über ein wirklich globales Team, um unsere Kunden auf dem gesamten Globus zu unterstützen. Unsere drei Lösungen, die jetzt auf dem Markt zur Verfügung stehen, sind: Lease-Management, Asset Performance Management und Servicemanagement", sagte Allen Liang.



Weitere Informationen über Rootcloud und Irootech stehen unter www.Irootech.com zur Verfügung.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/682786/IROOTECH_sign.jpg



