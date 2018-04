Beim Schmierstoff-Hersteller Fuchs Petrolub hat der starke Euro seine Spuren in der Bilanz hinterlassen. Der Umsatz kletterte im ersten Quartal um vier Prozent auf 643 Millionen Euro, teilte die im MDax notierte Gesellschaft am Freitag in Mannheim mit. Bereinigt um Währungseffekte wären die Erlöse um 10 Prozent gewachsen. Dabei bekamen die Mannheimer vor allem den im Vergleich zum Euro schwächeren US-Dollar zu spüren.

Der operative Gewinn (Ebit) ging im Jahresvergleich um gut zwei Prozent auf 92 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 67 Millionen Euro, fast zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Hier profitierte Fuchs Petrolub von geringeren Steuerzahlungen.

Während der Schmierstoffhersteller bei den Ergebnissen die Erwartungen des Marktes verfehlte, schnitt das Unternehmen beim Umsatz besser ab. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen./mne/jha/

ISIN DE0005790430

AXC0064 2018-04-27/07:30