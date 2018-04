Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Siemens Healthineers mit "Neutral" und einem Kursziel von 33,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Wachstum des Medizintechnikanbieters brauche wohl Zeit, schrieb Analyst Max Yates in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das mittelfristig angepeilte Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent dürfte vor 2020 kaum zu erreichen sein. Zudem reflektiere die Bewertung nach der starken Kursentwicklung seit dem vor wenigen Wochen erfolgten Börsengang nun in angemessener Weise die Qualität des Geschäfts./ajx/la

Datum der Analyse: 27.04.2018

