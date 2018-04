Goldman Sachs hat das Kursziel für United Internet von 62 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Subventionen für Smartphones zur Kundengewinnung durch 1&1 Drillisch hätten die Debatte über Gewinner und Verlierer am deutschen Telekommarkt neu entfacht, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Nach den jüngst uneinheitlichen Kursentwicklungen ergäben sich nun interessante Investmentchancen. Für United Internet bleibe die Tochter 1&1 Drillisch der Haupttreiber. Da deren Kurs jüngst deutlich gesunken sei, habe er nun auch das Ziel für die Aktie der Mutter gekappt./ck/jha/ Datum der Analyse: 26.04.2018

