Die spanische Großbank Santander sieht trotz attraktiver Bewertung kaum Spielraum für die Aktien von Fraport . Zunächst müssten die strukturellen Probleme am wichtigsten Standort Frankfurt gelöst werden, schrieb Analyst Vittorio Carelli in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis 2020 rechnet er hier nicht mit einer Belebung des Einzelhandelsgeschäfts.

Carelli kürzte seine Konzernschätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis bis 2025 um 4 bis 5 Prozent. Er strich seine Kaufempfehlung und stuft die Papiere nun bei einem von 103,00 auf 96,50 Euro gesenkten Kursziel mit "Hold" ein. Zuvor hatte die Einschätzung "Buy" gelautet./ag/la

Datum der Analyse: 27.04.2018

ISIN DE0005773303

