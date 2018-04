Völlig unklar sind die Perspektiven von DIALOG SEMICONDUCTOR. Niemand wagt sich an den Chipzuliefererfür APPLE heran. Aus fast 3 Mrd. € Marktwert wurden 1,24 Mrd. €. Technologisch einwandfrei, aber APPLE selbst gibt sich sibyllinisch zum Thema Chips in Eigenproduktion oder unter Nutzung von Zulieferern. DIALOG-Konkurrent in diesem Geschäft, AMS, konnte sich inzwischen von dieser Abhängigkeit etwas befreien. Technisch ist DIALOG dazu ebenfalls in der Lage, aber schweigt. Bei 17/18 € wagen wir eine Anfangsposition. Grundlage sind Chipfachleute, die dem Unternehmen nahe stehen, keine Insider. Ihr Tipp lautet:DIALOG wird eine Alternative spätestens im Herbst verkünden, um die APPLE-Abhängigkeit deutlich zu reduzieren. Umgekehrt: Eine Alleinfertigung von Chips bei APPLE, wie mehrfach angekündigt, wird es ebenfalls nicht geben.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 17 vom 28.4.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info