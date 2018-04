Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Bonner Telekomkonzern biete attraktiv bewertetes Wachstum, was allerdings vor allem auf Marktanteilsgewinne der US-Tochter T-Mobile US zurückgehe, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu deutschen Telekom-Unternehmen. Er warte nun auf den Kapitalmarkttag Mitte Mai./ck/jha/ Datum der Analyse: 26.04.2018

AFA0008 2018-04-27/09:20

ISIN: DE0005557508