Der Pharmazie- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, NYSE: JNJ) hebt die Dividende um 7,1 Prozent auf 0,90 US-Dollar an, wie der Konzern am Donnerstag im Rahmen seiner jährlichen Aktionärsversammlung mitteilte. Auf das Jahr gerechnet schüttet der Konzern mit Hauptsitz in New Brunswick, im US-Bundesstaat New Jersey, künftig 3,60 US-Dollar an die Investoren aus. Dies ist das 56. Jahr ...

