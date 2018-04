Die Privatbank Berenberg hat Vestas mit "Sell" und einem Kursziel von 385 dänischen Kronen in die Bewertung aufgenommen. Angesichts rapide sinkender Kosten seien Windkraftanlagen bereits wettbewerbsfähig gegenüber traditionelleren Energiequellen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser Trend dürfte sich noch verstärken, und zwar vor allem bei Anlagen auf dem Meer. Bei Vestas hingegen dürfte die Profitabilität bis 2019 erst einmal weiter sinken, bemerkte Lorrain mit Blick auf den Preisdruck und den Gegenwind von Seiten der Stahlpreise./la/ajx Datum der Analyse: 26.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0015 2018-04-27/09:45

ISIN: DK0010268606