JPMorgan hat Covestro nach den jüngsten Kursverlusten und der Telefonkonferenz zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Seit Jahresbeginn habe die Aktie des Kunststoffherstellers deutlich an Wert eingebüßt, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei daher nun extrem günstig. Das Sentiment dürfte sich auch nach den Konzernaussagen über sich stabilisierende Preise für wichtige Covestro-Produkte verbessern./ck/jha/ Datum der Analyse: 27.04.2018

AFA0019 2018-04-27/09:49

ISIN: DE0006062144