München (pta015/27.04.2018/10:00) - München, 27. April 2018 - Die Hypoport AG wurde von Privatanlegern in Deutschland zum Unternehmen des Jahres 2017 gekürt. Bei der Wahl, die alljährlich von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. veranstaltet wird, ging die große Mehrheit der Stimmen an den digitalen Finanzdienstleister.



Zum sechsten Mal in Folge hatte die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. in den Magazinen AnlegerLand und AnlegerPlus News aufgerufen, das Unternehmen des Jahres zu küren. Unterstützt wurde die Umfrage von den Börsen München, Stuttgart, Tradegate Exchange und dem Börsentag in Hamburg. Die Anleger konnten zwischen zehn börsennotierten Gesellschaften, die sich operativ gut entwickelt und ihre Investoren fair am Erfolg beteiligt haben, sowie über anlegerfreundliche Investor-Relations verfügen, wählen. 48,84 % der Teilnehmer an der aktuellen Wahl entschieden sich für die Hypoport AG. Damit setzte sich der technologiebasierte Finanzdienstleister aus Berlin gegen die beiden DAX-Unternehmen Allianz SE und Infineon Technologies AG durch, die mit 10,85 % bzw. 8,01% auf dem zweiten und dritten Platz der Anlegerauszeichnung landeten. Auf den weiteren Plätzen folgten OSRAM Licht AG (6,20 %), Basler AG, Deutsche Beteiligungs AG und Koenig & Bauer (jeweils 4,91 %) sowie Covestro AG und Wacker Chemie AG (beide 4,13 %) und paragon AG (3,1 %).



Die Hypoport AG ist die Muttergesellschaft der Hypoport-Gruppe. Die Tochterunternehmen der Gruppe befassen sich mit dem Vertrieb von Finanzdienstleistungen basierend auf Finanz-Technologie (FinTech) und sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: Kreditplattform, Privatkunden, Institutionelle Kunden und Versicherungsplattform. Der SDAX-Konzern beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter. Die Aktie der Hypoport AG hat eine fulminante Entwicklung hinter sich. Seit März 2014 ist die Notierung um 1.380 % gestiegen. Ihr Allzeithoch markierte die Aktie Mitte Oktober 2017 bei rund 162 Euro. Ins Jahr 2017 ist der Wert bei etwa 77 Euro gestartet. Gute Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 (Steigerung des EBIT 2016 um 21 % auf 23,2 Mio. Euro und Anstieg des Konzernumsatzes um 13 % auf 156,6 Mio. Euro), die Ankündigung von zwei Akquisitionen, der Start einer Insurtech-Plattform und erneut sehr gute Halbjahreszahlen (ein Umsatzplus von 29 % auf 95,3 Mio. Euro im Vergleich zum 1. Hj. 2016 sowie eine Erhöhung des EBIT um 20 % auf 13,4 Mio. Euro) führten bis zum Ende des dritten Quartals 2017 zu einer Kursverdoppelung. Als die Hypoport AG in der Sparte Institutionelle Kunden für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang sowie eine Gewinnwarnung bekannt gab und im vierten Quartal folglich nur ein geringes Umsatzplus ausweisen konnte, fiel der Kurs allerdings etwas zurück. Für 2017 meldete das Unternehmen jüngst einen Umsatz in Höhe von 195 Mio. Euro (+24 %) und ein EBIT auf Vorjahresniveau (23 Mio. Euro). Für das Jahr 2018 wird ein Umsatzwachstum auf 220 bis 240 Mio. Euro und ein EBIT zwischen 26 und 31 Mio. Euro erwartet.



"Mit unseren digitalen, vernetzten Geschäftsmodellen im Dreieck von Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft wachsen wir ungebrochen in einem insgesamt nur stagnierenden Marktumfeld", erklärt Vorstandsvorsitzender Ronald Slabke. "Unser jüngster Geschäftsbereich Versicherungsplattform entwickelt sich ebenfalls zu unserer vollsten Zufriedenheit. Für diesen Geschäftsbereich erwarten wir für 2018 erneut eine deutliche Umsatzsteigerung von mindestens 50 %."



Diese und viele weitere aufschlussreiche Daten können interessierte Privatanleger der Website www.hypoport.de entnehmen. "Im Bereich Investor-Relations hebt sich Hypoport deutlich von vielen Konkurrenten ab", stellt SdK-Vorstand Daniel Bauer fest. "Bei dem gelungenen Internetauftritt sind vor allem die moderne Aufbereitung der Informationen, insbesondere Webcasts oder der CEO-Blog, hervorzuheben." Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. gratuliert Herrn Slabke, seinen Vorstandskollegen und Mitarbeitern zur Auszeichnung zum Unternehmen des Jahres und dankt allen Privatanlegern, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Ein ausführliches Interview mit dem Unternehmen des Jahres 2017 wird in der Ausgabe AnlegerPlus vom 5. Mai veröffentlicht werden.



