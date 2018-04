Wien - Im europäischen Telekommunikationssektor bahnt sich die größte Übernahme seit Jahren an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Medienberichten zufolge könnte Vodafone (Baa1/BBB+/BBB+) für rund EUR 16,5 Mrd. Unitymedia (B1/BB-/B+), die deutsche Kabeltochter des US-Konzerns Liberty Global (Ba3/BB-), übernehmen. Beide Unternehmen seien mit jeweils mehr als 7 Mio. Kunden die größten Kabelnetzbetreiber in der Bundesrepublik, was entsprechende Bedenken seitens der Wettbewerber auf den Plan gebracht habe. Unitymedia sei vor allem in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen vertreten und würde es Vodafone ermöglichen, flächendeckend mit der Deutschen Telekom (Baa1/BBB+/BBB+) um Breitbandanschlüsse zu konkurrieren. (News vom 26.04.2018) (27.04.2018/alc/n/a)

