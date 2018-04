Frankfurt - INVESCO ETF hat eine Befragung zu den Auswirkungen der EU-Finanzmarktrichtlinie MiFID II auf das Anlageverhalten von institutionellen und erfahrenen privaten Investoren durchgeführt, so die Experten von INVESCO.Zwei Drittel (67%) der befragten Investoren würden erwarten, dass MiFID II zu einer stärkeren Nutzung von ETFs durch institutionelle Investoren in Europa führen werde. Davon würden 14% mit einem deutlichen Anstieg und 9% mit einem lediglich leichten Wachstum rechnen. Gleichzeitig würden sich rund 63% der Umfrageteilnehmer überzeugt zeigen, dass das in europäischen ETFs verwaltete Vermögen nicht zuletzt dank MIFID II noch in diesem Jahr die Marke von 1 Billion US-Dollar übersteigen werde.

