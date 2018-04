Die meisten Anleihen halten sich an eine strikte Laufzeit. Die Allianz Finance II ist jedoch eine Ausnahme von dieser Regel. Im Jahr 2006 wurden die Papiere ohne feste Laufzeit ausgegeben. Ursprünglich gab es dabei eine Kündigungsoption im Jahr 2011. Diese wurde jedoch nicht wahrgenommen und so läuft die Anleihe seither einfach immer weiter. Der Zinssatz beträgt dabei 5,375 Prozent. Der Kurs der Anleihe konnte sich in den letzten 10 Jahren zwar kontinuierlich verbessern, große Sprünge gab es ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...