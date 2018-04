Elektroautos gelten als die Zukunft der Technologie und Tesla ist einer der Pioniere in diesem Bereich. Doch die hohen Investitionen müssen irgendwie geschultert werden, was nicht mal der Milliardär und Firmenchef Elon Musk völlig alleine bewerkstelligen könnte. Zur Finanzierung kommen deshalb unter anderem auch Anleihen zum Einsatz wie die Tesla Inc. DL-Notes 2017. Sie bietet Anlegern einen Zinssatz von 5,3 Prozent, getilgt werden soll die bis zum Jahr 2025.

Die Verzinsung erfolgt dabei ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...